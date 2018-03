Il nuovo sketch di Hiro Mashima immortala i Dragon Slayer Wendy Marvell e Gajeel Redfox

Seppur meno frequentemente rispetto ai mesi passati, magari a causa dei lavori legati alla sua nuova serie non ancora annunciata, il sensei Hiro Mashima continua a pubblicare inediti sketch a temaattraverso il proprio account ufficiale

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione in bianco e nero ci mostra Gajeel Refox e Wendy Marvell in abiti casual, accompagnati come di consueto dai rispettivi gatti Exceed, Charle e Pantherlily, che per l’occasione sembrano tuttavia essersi scambiati i propri partner. Con indosso un gilet smanicato che mette in mostra i suoi muscoli e la tipica espressione da duro, accentuata dai tanti piercing sul volto, Gajeel appare alla stregua di un vero teppista di strada, ma la presenza di Charlie sulla sua testa, tuttavia, gli dona un aspetto tutto sommato buffo.



Portando gli ormai iconici codini a forma di orecchie feline, la piccola Wendy è persino più carina del solo. Non solo la ragazzina ha assunto una posa molto felina, imitando con mani e braccia i movimenti eseguiti appunto dai gatti, ma in questo singolare sketch la sua espressione è particolarmente pacata e tenera. È però l’abbigliamento della fanciulla ad averci sorpresi non poco: se, di solito, Wendy indossa degli abiti abbastanza modesti e puerili, in questa occasione porta invece una minigonna con un piccolo spacco laterale. È mai possibile che l’autore abbia voluto dare alla ragazzina un look un tantino più sensuale del solito?

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hiro Mashima ha rivelato che nel mese di aprile assisteremo ad una serie di annunci legati alle sue opere. È dunque probabile che il prossimo mese vengano svelate sia la terza stagione animata di Fairy Tail che il suo nuovo e attesissimo manga. In Italia, intanto, Rai Gulp trasmette ogni giorno un episodio della prima stagione di Fairy Tail. Secondo voci di corridoio, una volta andati in onda gli episodi già trasmessi su Rai 4, l'emittente televisivo trasmetterà anche le puntate ancora inedite e già doppiate in italiano.