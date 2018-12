Il nuovo spot di The Promised Neverland ci da un assaggio dell'ending theme

Oggi, l'account Twitter ufficiale dell'adattamento televisivo del manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, The Promised Neverland, ha iniziato a trasmettere il settimo spot televisivo dell'imminente show. Il video ci da un assaggio della canzone finale "Zettai Zetsumei" (Stallo) della band Co shu Nie (Tokyo Ghoul:re).

L'anime di The Promised Neverland sarà presentato in anteprima sul blocco di programmazione Noitamina di Fuji TV il 10 gennaio alle 24:55 (in pratica l'11 gennaio). La serie animata verrà trasmessa esclusivamente su Amazon Prime in Giappone. In Francia, lo show verrà trasmesso esclusivamente su Wakanim, mentre per il mercato italiano non ci sono ancora novità a riguardo. Di seguito potete trovare una breve sinossi della serie:

"Emma, Norman e Ray sono i tre bambini più brillanti dell’orfanotrofio Grace Field House. Sotto la cura della donna che loro chiamano ‘Mamma’, tutti gli orfani hanno goduto di una vita confortevole: cibo, vestiti puliti e un'ottima istruzione, e non si potrebbe chiedere di più a un orfanotrofio. Un giorno, però, Emma e Norman scoprano l'oscura verità che si cela dietro le strane regole di condotta da seguire a Grace Field, regole che hanno sempre tenuto i bambini lontani dal mondo esterno. Tutto sta per cambiare per i due orfani, e niente tornerà come prima!"

L'anime di The Promised Neverland è diretto da Mamoru Kanbe (Elfen Lied, The Perfect Insider) presso lo studio CloverWorks di A-1 Pictures (PERSONA 5 the Animation). Date per un possibile simulcast con l'Italia non sono ancora state rivelate, ma non è ancora detta l'ultima parola.

In calce alla notizia potete trovare il settimo spot commerciale della serie animata.