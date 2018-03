Il nuovo trailer di Batman Ninja ci mostra tutti i personaggi coinvolti nella pellicola

Il sito ufficiale nipponico di, attesissimo lungometraggio d’animazione nipponica che verrà rilasciato durante l’anno corrente, ha diffuso un nuovo trailer inedito per mostrarci i personaggi che, il prossimo 15 giugno, invaderanno le sale cinematografiche di tutto il Giappone.

Disponibile sia in versione estesa (in chiosa all’articolo) che breve, il trailer ci mostra in ordine un Joker-sama davvero fuori di senno (e che invero ci ricorda molto Kefka di Final Fantasy VI), il Crociato Incappucciato di Gotham, una splendida Harley Quinn, l’agile ladra Selina Kyle/Catwoman, il fedele maggiordomo Alfred Pennyworth, nonché le quattro storiche spalle di Batman (Tim Drake/Nightwing, Jason Todd/Cappuccio Rosso, Tim Drake/Red Robin e Damian Wayne/Robin).



Sebbene il Cavaliere Oscuro non possa contare sul Batwing o sulla sua Batmobile, il trailer rivela che la vasta selezione di criminali giunti assieme a lui nel Giappone feudale richiederà un suo immediato intervento. Il Joker potrà infatti contare su “compagni” illustri del calibro di Poison Ivy, Deathstroke, il Pinguino, Due Facce, Bane e addirittura il potente Gorilla Grodd!

Il cast vocale nipponico include Kouichi Yamadera nei panni di Batman, mentre Wataru Takagi sarà Joker, Ai Kakuma sarà Catwoman, Rie Kugimiya sarà Harley Quinn, Takehito Koyasu sarà Gorilla Grodd, Atsuko Tanaka sarà Poison Ivy, Junichi Suwabe sarà Deathstroke, Chō sarà Il Pinguino, Toshiyuki Morikawa sarà Due Facce, Kenta Miyake sarà Bane, Yuuki Kaji sarà Robin, Kengo Kawanishi sarà Red Robin, Daisuke Ono sarà Nightwing, Akira Ishida sarà Cappuccio Rosso, Houchu Ohtsuka sarà Alfred Pennyworth.

Nel mese di febbraio è stato rivelato che Batman Ninja arriverà anche negli Stati Uniti, dove la pellicola sarà pubblicata direttamente in home video (sia Blu-ray che DVD) e in edizione digitale a partire dal prossimo mese di aprile. Ne acquisterete una copia anche voi?