Il nuovo trailer di Devil's End rivela la data di esordio del primo episodio della serie

È emersa in rete la notizia secondo cui, adattamento animato dell’omonimo manga dark fantasy di, esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 aprile. A causa dei contenuti un po’ forti, il primo episodio sarà trasmesso sulla retealle ore 23:30 (ora giapponese).

Prodotto dallo studio Platinum Vision (Servamp, Saiyuki Reload Blast), Devil's Line è diretto da Yoshinobu Tokumoto (Nagasarete Airantou, Amanchu!), mentre la sceneggiatura è stata affidata a Kenji Konuta (Aoharu x Machinegun, Servamp) e Ayumu Hisao (Gekijoban Servamp: Alice in the Garden). La composizione della colonna sonora è stata invece affidata a Senri Kawaguchi e Kara Shibue, mentre Shouta Aoi, che già doppierà il personaggio di Kenichi Yoshii, canterà il tema di apertura. Infine, Yasuhiro Saiki sarà l'action animation director.

Il cast vocale vede invece Yoshitsunu Matsuoka nel ruolo di Yuki Anzai, mentre Yui Ishikawa sarà Tsukasa Taira, Ryohei Kimura sarà Hans Lee, Yoshimasa Hosoya sarà Takashi Sawazaki, Miyuki Sawashiro sarà Juliana Lloyd, Takahiro Sakurai sarà Kirio Kikuhara e Hiroshi Kamiya sarà Takeshi Makimura.

Scritto e disegnato dal sensei Ryo Hanada, Devil's Line è serializzato dal 2013 su Monthly Morning Two, edito Kodansha, e narra la storia di Tsukasa, una normale studentessa universitaria che, dopo aver subito l'attacco di un vampiro fuori controllo, viene salvata dal mezzo vampiro Anzai. Questi fa infatti parte di un'organizzazione segreta e specializzata nel contrasto dei crimini perpetrati dai vampiri nella città d Tokyo. In seguito a questo episodio, Anzai non riuscirà a staccarsi da Tsukasa e continuerà a vegliare su di lei, instando con la fanciulla un legame molto stresso che metterà a dura prova la sete del mezzosangue.

In chiosa all'articolo vi proponiamo il più recente trailer rilasciato da Platinum Vision.