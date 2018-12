Il nuovo trailer di Domestic Girlfriend rivela la sigla di chiusura

DMM Pictures ha recentemente diffuso in rete un nuovo trailer promozionale per l’adattamento televisivo di Domestic Girlfriend (Domestic na Kanojo), il quale esordir√† sul circuito televisivo nipponico il prossimo 12 gennaio.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci permette di ammirare i bellissimi personaggi nati dalle matite della mangaka Kei Sasuga, ma soprattutto ci fornisce un assaggio della sigla di chiusura “Wagamama”, eseguita da Alisa Takigawa. Secondo quanto comunicato in precedenza, la serie sarà disponibile in Giappone anche sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, ma sfortunatamente non sappiamo ancora se questo approderà anche nel resto del globo.



Il sito ufficiale dell’anime ha inoltre annunciato che Maaya Uchida (Yūki Yoshino in Food Wars! Shokugeki no Soma, Hiyori Iki in Noragami) presterà la propria voce alla studentessa di nome Rui Tachibana, mentre Yōko Hikasa (Pitohui in Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) sarà Hina Tachibana. Infine, Taku Yashiro (Tsukasa Shiba in Gundam Build Divers) interpreterà Natsuo Fujii.

Shōta Ihata (Girlish Number) dirige l’anime presso lo studio d’animazione diomedea, mentre Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Eromanga Sensei, Katana Maidens: Toji no Miko) e Naomi Ide (Gingitsune, Kan Colle) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Masato Kōda (KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!!), invece, ne realizzerà la colonna sonora.



Scritto e disegnato da Kei Sasuga, il manga di Domestic Girlfriend è serializzato sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shōnen Magazine di Kodansha. Attualmente raccolta in 20 tankobon, l’opera è edita nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi sette volumi della serie.