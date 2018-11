Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly rivela finalmente Gogeta!

Con grande sorpresa da parte dei fan, Toei Animation ha recentemente rilasciato un ulteriore mini-trailer di Dragon Ball Super: Broly, il quale ci mostra in azione i due guerrieri che si affronteranno nello scontro finale dell’attesissima pellicola.

Visionabile in calce all’articolo, il trailer è sorprendentemente ricco di spoiler, infatti vede a confronto due personaggi finora non canonici del mondo di Dragon Ball: Broly, Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo, e Gogeta, la fusione fra Goku e Vegeta nata dalla buffa Danza Metamor.



Nel filmato, Broly combatte prima in versione Super Saiyan di primo livello, mentre in seguito assume l’esclusiva trasformazione caratterizzata dai tipici capelli verdi del Super Saiyan Leggendario. Il suo avversario, invece, compare a inizio video in forma base, per poi trasformarsi in Super Saiyan e per la prima volta anche in Super Saiyan Blue. È dunque plausibile che la versione Super Saiyan God, come suggerito dagli spoiler più recenti, non compaia affatto nel lungometraggio.



Ricordandovi che Dragon Ball Super esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 14 dicembre, di seguito ve ne proponiamo la ricca sinossi ufficiale, la quale ci offre un’esaustiva panoramica sulla trama del primo e del secondo atto del film.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”