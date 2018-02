Il nuovo trailer di Dragon Ball Super preoccupa molto i fan del franchise!

A causa delle scene contenute nel più recente trailer di, i fan dello show sembrano preoccupati per le sorti dei propri beniamini, in quanto il promo li vede sparire in un potente fascio di luce... Proviamo però a capire cosa dovremmo aspettarci dalla puntata che verrà trasmessa domenica prossima.

Come segnalato dai colleghi del portale d’informazione ComicBook, le immagini del suddetto trailer (che noi vi abbiamo proposto in un recente articolo) avrebbero infatti spinto il popolo di Twitter a credere che almeno uno dei lottatori del Settimo Universo potrebbe andare incontro alla propria fine. Certo, il regolamento del Torneo del Potere proibisce ai concorrenti di togliere la vita agli avversari, ma come dimostrato dal Grande Sacerdote durante il primo scontro fra Goku e Jiren, esiste sempre la possibilità che un lottatore rimanga ucciso a causa del proprio attacco. Nella puntata #110, se ricordate, organizzatori e concorrenti del Torneo del Potere temevano infatti che Goku si fosse auto-distrutto quando Jiren gli ha rispedito contro la potente Genkidama generata con l’energia dei suoi compagni.



Come suggerito dalle immagini del trailer, che potete visionare in calce all’articolo, qualcosa di simile potrebbe infatti avvenire a Goku, Vegeta o C-17, che - dopo l’eliminazione di Toppo da parte del Principe de Saiyan - uniranno le forze per cercare di sopraffare anche l’ultimo avversario rimasto. Nel filmato, il potere del Pride Trooper sembra effettivamente respingere gli attacchi combinati dei tre contendenti e rispedirli ai rispettivi mittenti... Ma è mai possibile che uno dei nostri eroi incontri la propria fine?



È alquanto improbabile che proprio Goku non partecipi alla finalissima del Torneo del Potere, ma la puntata di domenica scorsa aveva infatti suggerito l’idea che Vegeta potesse sacrificarsi per sconfiggere Toppo, mentre una serie di spoiler non confermati menzionava invece l’eliminazione di C-17. Il titolo “Un incombente ostacolo! Affidare la speranza alla barriera finale!!” potrebbe riferirsi invero alla tecnica che il cyborg ha utilizzato per tutta la durata del torneo, e che in più occasioni ha permesso ai combattenti del Settimo Universo di guadagnare tempo per esaminare la situazione ed elaborare una strategia vicente.

Dopotutto, avendo dato più volte prova del proprio valore, per il cyborg potrebbe essere giunto il momento di raggiungere la sorella sugli spalti. Secondo voi, invece, verrà addirittura distrutto nel corso della tremenda sfida finale?