Il nuovo trailer di Fairy Tail anticipa la prossima mossa di Natsu Dragneel

Come recentemente rivelato dal profilo ufficiale su Twitter di Fairy Tail, il prossimo episodio della serie proporrà ai fan un combattimento molto atteso e dall’esito incerto. In attesa di poterlo visionare, è già disponibile il trailer ufficiale della puntata che verrà trasmessa il 3 febbraio 2019.

Intitolata “Narsu VS Zeref”, la puntata di Fairy Tail della prossima settimana vedrà infatti il protagonista Natsu Dragneel sfidare direttamente lo Stregone Oscuro, che di recente ha dato all’inizio all’invasione del continente orientale. Sovrano del potente Impero Alvarez, Zeref intende impossessarsi della lacrima in cui è racchiuso il corpo di Mavis, la prima master di Fairy Tail, ma purtroppo ne ignoriamo ancora le ragioni.



Deciso a fermare l’invasione, Natsu raggiungerà Zeref sul campo di battaglia e lo sfiderà a duello. Dal momento che il ragazzo ancora non sa di essere suo fratello, è dunque probabile che il Dragon Slayer scopra non solo le proprie origini, ma anche il suo nome completo: Etherious Natsu Dragneel (E.N.D.).

Ricordandovi che gli episodi della terza e ultima serie d’animazione di Fairy Tail sono disponibili in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ne trasmette una nuova puntata con sottotitoli in italiano, di seguito ve ne proponiamo il trailer completo.