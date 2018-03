Il nuovo trailer di Lupin III Part 5 ci porta nel mondo degli hacker!

Il nuovo anime di, intitolato ", debutterà tra poche settimane in terra nipponica. Per l'occasione è stato rilasciato un trailer che ci mostra una carrellata su tutti i personaggi principali, inclusa una nuova protagonista che sembra essere esperta di hacking.

Il personaggio che compare nella clip, e che pare avrà un ruolo piuttosto importante nei nuovi episodi di Lupin III, è una ragazza di nome Ami Enan - interpretata dalla doppiatrice Inori Minasen - e a quanto pare sarà una esperta hacker il cui peso nella vicenda (e a favore di chi) ci è ancora ignoto.

Altro elemento interessante di questo trailer è la conferma che Lupin III Part 5 sarà ambientato effettivamente ai giorni nostri: al di là dell'hacker, infatti, vediamo chiaramente il nostro amato ladro gentiluomo utilizzare uno smartphone.

Lupin III Part 5 debutterà con il primo episodio martedì 3 aprile 2018: nella serie, come abbiamo modo di vedere nel nuovo trailer che potete ammirare in alto, torneranno tutti i protagonisti più iconici - dal mistico Goemon Ishikawa XIII all'iconico Jigen Daisuke, passando per la sempre avvenente Fujiko Mine fino all'inossidabile Keichi Zenigata, ispettore dell'Interpol da sempre alle calcagna di Lupin.

E ovviamente ci sarà lui: il nostro Lupin III, forte della giacca blu, sta per tornare con una nuovissima serie. Intanto, nell'attesa, vi ricordiamo che il 20° special TV della serie ispirata al manga di Monkey Punch arriva su Italia 1 sabato 17 marzo.