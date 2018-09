Il nuovo trailer di Steins;Gate 0, l'anime di VVVVID, anticipa una puntata sconvolgente!

Poiché la scorsa settimana non è stato trasmesso alcun episodio di Steins;Gate 0, vi è molta curiosità verso la puntata che andrà in onda domani. In attesa di poter ammirare l’episodio su VVVVID, sono spuntatati in rete trailer, sinossi ufficiale e primi screenshot del nuovo episodio, che a primo acchito sembra piuttosto movimentato...

Dal momento che Maho e Daru, durante l’ultimo episodio andato in onda, hanno completato la macchina del tempo, Okarin ha compiuto un salto nel passato per cercare di salvare Mayuri, Suzuha e Kagari. Giunto dinanzi alle fanciulle, lo scienziato non le ha fermate, ma le ha spronate ad affrontarsi. La loro partenza è stata comunque ostacolata dall’arrivo della dottoressa Reyes, che subito è stata prima immobilizzato e poi freddata dallo stesso Okarin… Ora che il suo piano è miseramente fallito, Okarin ritenterà il salto temporale?

Steins;Gate 0 – Episodio #20 – Rinascimento dell'incessante promessa



Data: 6 settembre 2018

6 settembre 2018 Trama: “Rintaro avrebbe dovuto saltare nel tempo fino al 7 luglio. Quando riapre gli occhi, tuttavia, si ritrova nella stanza di un edificio sconosciuto. Combatte il dolore acuto che affligge il suo corpo e scruta l’ambiente circostante, rimanendo stupito a causa della situazione in cui si trova…”

A giudicare dal trailer e dagli screenshot proposti di seguito, sembrerebbe che Okabe finirà in una specie di mondo distopico. Riuscirà a tornare dai suoi amici e a salvare le ragazze del gruppo?

Vi ricordiamo che la puntata puntata di Steins;Gate 0 sarà visionabile già da domani sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ci propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano.