Il nuovo trailer di Sword Art Online: Alicization conferma il prossimo nemico di Kirito

Come scoperto recentemente, il quindicesimo episodio di Sword Art Online: Alicization includerà un interessante rematch. In attesa di poter ammirare l’episodio, che verrà trasmesso sabato 12 gennaio 2019, ve ne proponiamo finalmente anche il trailer ufficiale!

Visionabile in calce all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato “Il cavaliere cremisi” conferma infatti quanto anticipato dai più recenti screenshot di Sword Art Online: Alicization. Dopo aver lasciato la gigantesca biblioteca in cui hanno conosciuto Cardinal, gli spadaccini Eugeo e Kirito, intenti a raggiungere il centesimo ed ultimo piano della Central Cathedral, si ritroveranno faccia a faccia con un avversario straordinario: il Cavaliere Integratore noto come Deusolbert Synthesis Seven.

I due ragazzi hanno già dovuto affrontare il pericoloso guerriero dall’armatura rossa come il sangue, ma in quell’occasione erano purtroppo disarmati, poiché le loro spade erano state sequestrate subito dopo il loro recente arresto. Nella puntata di Sword Art Online: Alicization che verrà trasmessa a giorni, e grazie alle preziose indicazioni ricevute da Cardinal, i due ragazzi recupereranno non solo le proprie armi, ma addirittura affronteranno in battaglia il terrificante cavaliere che già una volta ha mostrato loro la propria abilità nell’uso di arco e frecce.



A giudicare dalle immagini del trailer proposto di seguito, si direbbe che il guerriero sia addirittura in grado di scagliare delle tremende frecce infuocate, di conseguenza Kirito e l’amico Eugeo dovranno impegnarsi al massimo se vorranno sperare di sopraffarlo.

In attesa di poter ammirare l’attesissimo scontro, vi ricordiamo che gli episodi di Sword Art Online: Alicization sono disponibili in Italia sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata.