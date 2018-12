Il nuovo video di DATE A LIVE III ci offre un assaggio della sigla di apertura

Il sito ufficiale di DATE A LIVE ha recentemente diffuso in rete un video promozionale dedicato alla terza stagione televisiva dell’anime, attraverso il quale possiamo finalmente ammirare la nuova sigla di apertura, “I Swear”, eseguito dal gruppo nipponico ARMS.

L’anime di DATE A LIVE III esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 11 gennaio sulla rete AT-X, e in seguito anche su Tokyo MX, KBS Kyoto, TV Aichi, Sun TV, TVQ Broadcasting Kyushu e BS11. Per quanto riguarda invece lo streaming, è stato comunicato che la serie approderà in Giappone su d Anime Store, Abema TV e altre piattaforme, ma sfortunatamente non sappiamo ancora se l’anime sarà disponibile anche con sottotitoli in italiano.



DATE A LIVE III vedrà il ritorno del suo storico cast vocale, al quale si aggiungerà stavolta anche Ayumi Mano, che appunto interpreterà Natsumi, il “Settimo Spirito” incontrato dal protagonista Shido Itsuka.

Keitaro Motonaga (Digimon Adventure tri., Getbackers) dirige l’anime presso J.C. Staff (A Certain Magical Index, A Certain Scientific Railgun, Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2), mentre Hideki Shirane ne cura ancora una volta la sceneggiatura. Il character design è stato nuovamente affidato a Koji Watanabe (PERSONA 5 the Animation), mentre Eri Yamazaki eseguirà la colonna sonora intitolata “Last Promise”.