Il nuovo Weekly Shonen Jump annuncia quattro nuove serie

Dopo il terremoto annunciato pochi giorni fa da Hisashi Sakaki, ex direttore della rivista nipponica e ora in forze alla controparet americana della VIZ Media, Weekly Shonen Jump americano annuncia nuove serie da aggiungere al suo catalogo nel prossimo periodo.

Nel nuovo numero della rivista, uscito lunedì 10 dicembre, in concomitanza con l'uscita ufficiale giapponese, la nuova direzione americana ha infatti annunciato quattro titoli presenti sulla rivista nipponica ma che non erano ancora stati aggiunti finora nel catalogo americano. Dalla prossima settimana, Weekly Shonen Jump porterà quindi quattro nuovi titoli che erano fortemente voluti dai fan: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il cui manga sarà anche pubblicato il prossimo anno dalla nostrana Star Comics, lo spokon Haikyu!!, anch'esso già in Italia con Star Comics, e le due nuove scoperte di quest'anno Jujutsu Kaisen e Act-Age.

Il caporedattore di Weekly Shonen Jump Andy Nakatani ha anche allegato un messaggio rivolto ai lettori della rivista che spiega nel dettaglio quali sono le modifiche che verranno effettuate alla rivista digitale: "Siamo davvero eccitati per il nuovo Shonen Jump e speriamo lo sarete anche voi. Questo cambio di rotta è monumentale e, anche se può sembrare improvviso, abbiamo lavorato a molti aspetti di questo cambiamento negli scorsi cinque anni. Quindi siamo davvero felici di questo avvenimento.

Gli ultimi tre capitoli delle nostre serie in simulcast saranno gratuite, mentre i membri paganti sbloccheranno tutta la collezione digitale di Shonen Jump di quasi tutti i capitoli pubblicati in inglese. Questo è il succo di cosa stiamo facendo, ma ecco altri cambi nel dettaglio che potrebbero piacervi. Aggiungeremo molte nuove serie in simulcast!! Sììì! L'attuale gruppetto di Jump Start sarà aggiunto alle nuove serie! Quindi questo significa che Chainsaw Man, ne0;lation e Gokutei Higuma (Titolo temporaneo) si aggiungeranno alla lineup! Ma aspettate, c'è dell'altro! Aggiungeremo anche ACT-AGE, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Haikyu!! e Jujutsu Kaisen!! Tutto per un totale di quindici serie provenienti da Weekly Shonen Jump!! Continueremo con le serie attualmente in corso di V-JUMP, JUMP SQ e Jump Plus per un totale di 25 serie in simulcast!!

E i capitoli arriveranno prima! Dopo il nostro lancio nella settimana iniziale, pubblicheremo gli ultimi capitoli su Weekly Shonen Jump nel mezzogiorno domenicale secondo il fuso orario del Pacifico. Questo significa 22 ore prima dell'attuale orario! I capitoli che non provengono da Weekly Shonen Jump saranno spostati al lunedì per farli coincidere con il giorno di uscita ufficiale giapponese. Potete trovare le informazioni a pagina 337 su cosa ci sarà dalla prossima settimana.

Io sono diventato caporedattore nel 2012 e mi sono divertito mentre vi portavo questi manga dal Giappone. Non è sempre stato semplice, ma ne è sempre valsa la pena. Ora vi chiedo di rimanere con noi ancora un po' e dare una possibilità al nuovo Shonen Jump al lancio del 17 dicembre. Più manga tradotti ufficialmente per molte persone! Spero di rivedervi!"

La famosissima rivista di manga nipponica ha iniziato questo lunedì una nuova serie, ne0;lation, a cui seguirà la settimana prossima la nuova serie Gokutei Higuma.