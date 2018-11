Il piano nella foresta: data di uscita e informazioni sulla Stagione 2

Nel corso di questo 2018 Netflix ha lanciato molti nuovi anime: tra questi c'è Il piano nella foresta, disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming. Adesso conosciamo la data di debutto e alcune informazioni sulla Stagione 2 della serie.

A rivelare tutti i nuovi dettagli su Il piano nella foresta è il sito ufficiale del manga realizzato da Makoto Isshiki. La Stagione 2 dell'anime debutterà il prossimo 28 gennaio sulle reti televisive nipponiche: la prima TV avverrà sul canale NHK General, per poi sostarsi anche sui network nella regione di Kansai.

Sappiamo anche chi si occuperà della sigla di chiusura: sarà Rie Murakawa, che esguirà il brano intitolato "Hajimari no Basho" (Starting Place), un singolo che debutterà sul mercato musicale nipponico il 20 febbraio 2019. Il resto del cast - sia vocale che sonoro - della prima stagione tornerà a sua volta nello staff di Piano no Mori.

Sappiamo anche che il director, per lo Studio Gaina, sarà Hiroyuki Yamaga (Royal Space Force - The Wings of Honnêamise, Mahoromatic - Automatic Maiden, Magical Shopping Arcade Abenobashi, Uru in Blue), che sostituirà Gaku Nakatani alla regia. Lo script sarà invece curato nuovamente da Mika Abe, mentre Sumie Kinoshita tornerà come character designer e chief animation. Tra i ritorni abbiamo anche Hirotsugu Kakoi come art director e Chie Yoshimura come color designer, ma anche Akinori Mishima come editor, Mutsumi Usuda come direttore della fotografia e infine Yukio Nagasaki e Harumi Fuuki come (rispettivamente) sound director e music composer.

La serie approderà probabilmente su Netflix nel corso del 2019, al termine della trasmissione nipponica. Avete già letto la nostra recensione della Stagione 1?