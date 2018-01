Il piano di Zamasu in Dragon Ball Super 61: anticipazioni del 12 gennaio su Italia 1

La settimana volge al termine e, con essa, un'intensa tornata di episodi di, in onda dal lunedì al venerdì suin lingua italiana. La puntata di venerdì 12 gennaio sarà la numero 61, ed ecco tutte le anticipazioni del caso.

L'episodio 61 di Dragon Ball Super porta il seguente titolo: "Il piano annienta mortali di Zamasu" e ci mostrerà finalmente, per filo e per segno, come ha fatto l'aspirante Kaioshin del Decimo Universo a rubare il corpo di Goku e scombussolare le linee temporali fino ad arrivare nell'unica realtà esistente priva di dei della distruzione: il futuro di Trunks.

Dopo aver rivelato di essere, in realtà, lo Zamasu di una timeline alternativa, Black racconterà a Goku, Vegeta e Trunks come ha sfruttato le Super Sfere del Drago per scambiare il suo corpo con quello del protagonista, uccidendo in seguito sia lui che la sua famiglia composta da Chichi e Goten.

Infuriato da questa rivelazione, Goku deciderà di attaccare Zamasu senza riserve, ma il potente duo riuscirà facilmente a sopraffare di nuovo i tre Saiyan: i due villain, inoltre, inizieranno a schernire il povero Trunks definendolo un peccatore, poiché il suo viaggiare nel tempo di continuo (un'operazione che, tecnicamente, è concessa solo agli dei) ha causato un gran numero di distorsioni temporali.

Queste parole susciteranno in Trunks un'ira mai vista, che lo porterà a trasformarsi in un Super Saiyan inedito.

Appuntamento a venerdì 12 gennaio su Italia 1 alle 14:35!