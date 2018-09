Il più recente capitolo del manga di Dragon Ball Super ha scavato nel passato di Vegeta

Nel corso del 40° capitolo del manga di Dragon Ball Super, i fan hanno potuto assistere non solo al risveglio dell’Ultra Istinto di Goku, ma anche ad una trasformazione avvenuta sinora soltanto nell’omonimo anime di Akira Toriyama e Toei Animation...

Protagonista della suddetta trasformazione è stato il rivale Vegeta, che prima ancora di sbloccare il suo nuovo power-up ha dichiarato, con una certa arroganza, di non essere affatto interessato a risvegliare l’Ultra Istinto. Come spiegato dal Saiyan, questa singolare affermazione nasce dalla volontà del guerriero di migliorarsi da solo, senza la necessità di un maestro.



“Apprendere qualcosa da qualcuno non fa affatto per me. Non avevo un mastro e non ho memorie di aver appreso le basi del combattimento da mio padre, Re Vegeta. No, io sono un prodigio, forgiato dall’allenamento solitario. [...] Proprio ora ero prossimo a perdere di vista quello che mi rende me stesso. Punto alla vetta giocando le mie stesse regole, quindi Kakaroth può tenersi l’Ultra Istinto, per quanto mi riguarda.” sono le parole che Vegeta ha pronunciato poco prima di raggiungere lo stadio di Super Saiyan God Super Saiyan Shinka.

Per i fan, queste parole tradiscono i sentimenti complicati che ancora oggi Vegeta prova riguardo suo padre. Almeno secondo il suo punto di vista, Re Vegeta non gli ha insegnato assolutamente nulla, costringendo il proprio erede a sviluppatore da solo le sue prodigiose capacità. Tenendo presente il delicato rapporto fra i due, è facile capire il motivo per cui Vegeta abbia sviluppato una personalità così solitaria, cui il Saiyan non sembra ancora disposto a rinunciare.

E voi, cosa ne pensate delle parole proferite dal Principe dei Saiyan? Vorreste che anche lui sbloccasse l'Ultra Istinto o siete soddisfatti del percorso imboccato dall'orgoglioso guerriero?