Il più recente scontro di ONE PIECE potrebbe terminare negli episodi di novembre 2018!

È passato molto tempo da quando l’anime di ONE PIECE ha mostrato ai fan uno scontro degno di tale nome. Le cose stanno cambiando in fretta, poiché nel corso dei più recenti episodi della serie, Monkey D. Luffy si è auto-intrappolato all’interno del Mondo degli Specchi assieme al suo nuovo avversario, e sembra che lo scontro andrà avanti per mesi!

Un po’ come accadde per l’ormai leggendario scontro tra Son Goku e Freezer in Dragon Ball Z, il combattimento fra Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri è un evento epocale che i fan di ONE PIECE attendevano già da un pezzo. Curiosamente, la suddetta sfida andrà avanti fino al mese di novembre, e non è escluso che non possa trascinarsi fino al nuovo anno addirittura!



L’ultimo numero del settimanale nipponico Weekly Shonen Jump ha infatti svelato che, durante la prossima edizione dell’evento Jump Anime Festa, i partecipanti potranno assistere in anteprima al “più grande scontro” fra Luffy e Katakuri: lo scambio di colpi che, presumibilmente, precederà la conclusione dell’incontro. Poiché l’evento nipponico si tiene solitamente nel mese di novembre, questo comunicato lascia inevitabilmente intendere che la sfida si protrarrà almeno per altre tredici settimane.



A ragion veduta, i fan di ONE PIECE farebbero meglio a mettersi comodi, perché l’attesa sarà davvero molto lunga. È pur vero che questo singolare combattimento è considerato uno dei migliori dell’intera opera, ragion per cui il gioco, stavolta, potrebbe davvero valere la candela.