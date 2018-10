Il poema del vento e degli alberi: J-POP apre i pre-order, in palio un premio prezioso

Si avvicina la pubblicazione italiana de Il poema del vento e degli alberi, un "capolavoro perduto" mai pubblicato fuori dal Giappone prima d'ora. Ci penserà J-POP Manga a distribuire l'opera in un box da collezione e, per festeggiare l'evento, in collaborazione con l'autrice Keiko Takemiya, l'editore ha un premio speciale per tutti i lettori.

Si tratta, stando a quanto ha diramato J-POP tramite un comunicato stampa, di 100 esclusivi shikishi, autografati a mano e numerati dall'autrice dell'opera. Di seguito vengono illustrate le modalità di assegnazione di questi preziosi oggetti da collezione.

Il premio spetterà a:

I primi 50 lettori che pre-ordineranno il cofanetto completo de Il poema del vento e degli alberi tramite il sito ufficiale (pre-ordine disponibile qui), a partire dalle ore 19:00 del 23 Ottobre sullo store del sito.

tramite il sito ufficiale (pre-ordine disponibile qui), a partire dalle ore 19:00 del 23 Ottobre sullo store del sito. I primi dieci lettori che avranno acquistato il cofanetto completo presso lo stand J-POP a Lucca Comics & Games (per un totale di 50 shikishi in 5 giorni, dal 31 ottobre al 4 novembre). A Lucca Comics sarà inoltre disponibile un poster del Poema del Vento e degli Alberi per ciascun acquisto del box.

Il box da collezione, contenente la serie completa in dieci volumi, sarà disponibile in fumetteria, libreria e negozi online a partire dal 15 novembre, e i volumi singoli a partire dal 6 dicembre con cadenza mensile.