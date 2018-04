Il poster ufficiale di Dragon Ball Super Movie si aggiorna ancora con un nuovo sfondo!

La Toei Animation, di recente, sta facendo "soffrire" i fan di Dragon Ball Super Movie tacendo su ogni fronte relativo a nuove immagini o trailer inediti, lasciandoci gustare in più salse il primo - e per ora unico - poster ufficiale rilasciato. Per l'occasione, lo staff ha aggiornamento nuovamente la key visual con un nuovo sfondo.

La nuova key visual del film di Dragon Ball Super mostra sempre Goku con il Gi arancione classico e con in mano il bastone magico, ma questa volta lo sfondo non è bianco e dietro non ci sono neanche le Sfere del Drago colorate, come nell'ultimo aggiornamento che vi abbiamo segnalato.

Questa volta, infatti, il nostro eroe si staglia sul paesaggio ghiacciato che abbiamo ammirato nel primo teaser trailer di Dragon Ball Super Movie, nel quale un Goku più scattante che mai si preparava ad affrontare un nemico misterioso, che è stato rivelato essere un Saiyan inedito - il quale potrebbe essere, a meno di sorprese clamorose, Yamoshi, il primo Super Saiyan della storia.

A questo punto immaginiamo che l'ambientazione innevata possa rappresentare una location chiave del film in cui potrebbe consumarsi lo scontro finale tra il nostro eroe e il nuovo villain, oppure potrebbe essere un luogo importante ai fini della trama.

Lo scopriremo nel prossimo materiale promozionale, magari, oppure direttamente al cinema il prossimo 14 dicembre.