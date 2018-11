Il primo duello di Sword Art Online: Alicization sarà molto combattuto!

A poco più di ventiquattro ore dalla messa in onda dell’ottavo episodio di Sword Art Online: Alicization, spunta finalmente in rete la sinossi ufficiale della puntata che potremo ammirare domani sera sulla piattaforma di streaming VVVVID. Dopo qualche scaramuccia, per Kirito è giunto il momento di prender parte ad un vero duello...

Visionabili in calce all’articolo, il nuovo trailer inedito e gli screenshot tratti dal nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization rivelano infatti che Kirito e Woro Levanteinn si affronteranno per davvero. Sebbene Eugeo e Sortiliena Cerroult abbiano cercato di convincere il loro giovane amico a sottrarsi al duello, Kirito ha lasciato che fosse il suo nobile rivale a stabilire se combattere o meno.



Come di certo saprete se avete già visionato il settimo episodio di Sword Art Online: Alicization, durante un allenamento il nostro Kirito ha involontariamente sporcato l’uniforme dell’insegnante Woro Levanteinn, che per punirlo ha deciso di sfidarlo pubblicamente. Come si concluderà la prima sfida del nostro eroe? Scopriamo qualche dettaglio attraverso la sinossi ufficiale riportata di seguito!

Sword Art Online: Alicization – Episodio #08 – L’orgoglio di uno spadaccino

Data: 24 novembre 2018

24 novembre 2018 Trama: “La sfida a suon di spade fra Kirito ed il primo seggio, Woro Levanteinn, è iniziata. Woro ha cominciato il combattimento ricorrendo alla sua tecnica più forte, ma questa è stata respinta dal Vertical Square di Kirito. Sebbene all’apparenza le loro forze si equivalgano, la forza degli antenati di sangue reale dei Levanteinn supera Kirito. Il combattimento si fa sempre più intenso, quando...”

A giudicare dalla suddetta sinossi, si direbbe che lo scontro fra i due spadaccini potrebbe essere interrotto sul più bello. È mai possibile, secondo voi, che Kirito, proprio ora che ha ottenuto la sua nuova spada, perda questa sua prima sfida?

Ricordandovi che Sword Art Online: Alicization è trasmesso ogni sabato sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che tutte le settimane ce ne propone una puntata con sottotitoli in italiano, di seguito vi riproponiamo la sinossi ufficiale della serie.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”