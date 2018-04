Il primo episodio di Devil's Line è ora disponibile con sottotitoli in italiano su VVVVID

A soli due giorni di distanza dalla messa in onda sul circuito televisivo nipponico, la piattaforma digitale VVVVID.it ha pubblicato in data odierna il primissimo episodio di Devil's Line, ossia la trasposizione animata dell’omonimo manga dark fantasy ideato da Ryo Hanada.

Devil's Line è serializzato dal 2013 su Monthly Morning Two, edito Kodansha, e narra la storia di Tsukasa, una normale studentessa universitaria che, dopo aver subito l'attacco di un vampiro fuori controllo, viene salvata dal mezzo vampiro Anzai. Questi fa infatti parte di un'organizzazione segreta e specializzata nel contrasto dei crimini perpetrati dai vampiri nella città d Tokyo. In seguito a questo casuale incontro, Anzai non riuscirà più a staccarsi da Tsukasa e continuerà a vegliare su di lei, instaurando con la fanciulla un legame molto stretto che metterà a dura prova la sete del mezzosangue.

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale proposta da VVVVID.it, mentre in calce all'articolo trovate infine i temi di apertura e chiusura della serie.

"La gentile Tsukasa ha un incontro spaventoso, qualcosa che perfino i compagni di classe stentano a credere. Sente un'ombra osservarla, seguirla, controllarla. Quando avrà il coraggio di voltarsi, capirà che al mondo nulla è scontato e che i Vampiri si possono toccare con mano. Almeno, finché non assaggiano per la prima volta il sapore dolce del sangue umano. Questa è la storia di Anzai e Tsukasa, la storia di un amore che sfugge a ogni controllo."