Il primo episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa verrà trasmesso il 2 aprile 2018

Il sito ufficiale del nuovo anime di, franchise anche noto in Italia come, rivela che l’attesissimo remake prodotto dallo studioesordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 2 aprile.

Il primo episodio andrà in onda su TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido e TVQ Broadcasting Kyushu. È stato inoltre annunciato che Viz Media ha già acquisito i diritti dell’anime, i quali includono la diffusione digitale e la pubblicazione in home video nel Nord America e negli stati dell’America Latina. Per il momento nessuna rete o azienda italiana ne ha annunciato l’acquisizione.



Toshiyuki Kato (JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Full Moon o Sagashite) dirige la produzione dell’anime presso lo studio David Production (Aquarion EVOL, Asterisk War, Code Geass: Akito the Exiled, Comet Lucifer). La sceneggiatura è stata affidata a Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY), mentre Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) ne cura il character design. Hayato Matsuo (Hellsing Ultimate, JoJo's Bizarre Adventure, The World God Only Knows) è incaricato di comporre la colonna sonora della nuova serie, mentre Yoshikazu Iwanami è stato nominato direttore del suono.



Remake della prima, leggendaria serie di Holly & Benji, il nuovo anime di Captain Tsubasa racconterà nuovamente la storia narrata nel manga di Yōichi Takahashi, dove il giovane Tsubasa Ōzora, un ragazzo di 11 anni con una sfrenata passione per il calcio, si allena col suo coach, Roberto, per affinare la propria tecnica e conquistare la Coppa del Mondo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che nei giorni scorsi è stato annunciato anche un nuovo manga spin-off della serie originale, scritto e disegnato ancora una volta dal sensei Takahashi. Intitolato Captain Tsubasa Shōnen-hen (letteralmente Captain Tsubasa: Il Capitolo dell’Adolescenza), il fumetto esordirà nel numero di maggio di Grand Jump Premium, la cui uscita è attualmente fissata per il prossimo 25 aprile. Come suggerito dal titolo del manga, quest’ennesimo spin-off sarà incentrato sugli anni della scuola elementare del protagonista Tsubasa.