Il primo episodio di Mob Psycho 100 Stagione 2 sarà proiettato nei cinema statunitensi

Crunchyroll ha deciso di dare seguito nel 2019 al Crunchyroll Movie Night, che già ha portato al cinema diverse serie animate come Haikyu!!, Black Clover e tanti altri. Grazie alla collaborazione con Fathom Events, Mob Psycho 100 Stagione 2 sarà l'anime che aprirà la stagione 2019.

La serie anime adattata dall'opera di ONE è alla sua seconda stagione che debutterà in Giappone a gennaio 2019 in anteprima al Tokyo MX. Crunchyroll ha deciso di effettuare una promozione simile per gli Stati Uniti, portando il 5 gennaio 2019 alle 12:55 locali in anteprima il primo episodio di Mob Psycho 100 Stagione 2, il quale verrà affiancato dall'OAV Mob Psycho 100 REIGEN: The Miraculous Unknown Psychic e un ringraziamento da parte del doppiatore di Mob, Setsuo Ito. Crunchyroll ha già iniziato la vendita dei biglietti per l'iniziativa e ha già annunciato che proseguirà lo streaming della serie in simulcast sulla sua piattaforma dal 7 gennaio 2019.

Mob Psycho 100 è un manga pubblicato sulla rivista Ura Sunday di Shogakukan tra il 2012 e il 2017 scritta e disegnata da ONE, lo stesso autore di One-Punch Man, e portata in Italia da Star Comics. La serie ha già avuto un adattamento animato di 12 episodi nel 2016 e godrà di una nuova stagione dopo quasi tre anni di distanza.