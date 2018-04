Il primo episodio di Steins;Gate0 è finalmente disponibile su VVVVID!

VVVVID ha finalmente aggiornato il catalogo delle nuove uscite, inserendo il primo episodio di Steins;Gate 0, attesa serie anime prequel dell'acclamato Steins;Gate. La produzione sarà trasmessa in simulcast sulla piattaforma streaming gratuita.

Il primo episodio di Steins;Gate 0 è disponibile su VVVVID a partire dalle 18:00 di oggi, giovedì 12 aprile, e sarà trasmesso sulla piattaforma streaming ogni giovedì a partire dalla medesima ora.

Di seguito vi lasciamo la sinossi della serie, proposta come sempre da VVVVID:

Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l'incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l'esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio.

Domani, invece, sempre dalle 18:00 in poi, sarà la volta del simulcast di Dorei-ku The Animation. Tra i simulcast primaverili di VVVVID figurano anche Tokyo Ghoul:re, Full Metal Panic! Invisible Victory, Devil's Line e tanto altro.



Voi seguirete Steins;Gate 0? Cosa ne pensate di Steins;Gate?