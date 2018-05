Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes mostra le prime immagini, SSJ4 vs SSJ Blue!

In questi giorni stiamo ricevendo sempre più informazioni sull'adattamento anime di Super Dragon Ball Heroes, che debutterà il 1 luglio 2018. Eppure sono già emerse le prime anticipazioni sulla trama, accompagnate in queste ore dalle prime immagini che vi riportiamo in calce.

Vi abbiamo già segnalato la sinossi del primo episodio di Super Dragon Ball Heroes, i cui spoiler fanno riferimento al tanto atteso e agognato duello tra Goku Super Saiyan 4 e Goku Super Saiyan Blue, un confronto che potrebbe finalmente risolvere la diatriba che affligge la fanbase del franchise su chi sia il più forte tra i due - rispettivamente, le due trasformazioni rappresentano l'evoluzione di punta di Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.

In calce al nostro articolo potete ammirare le immagini del primo episodio. Sappiamo che Super Dragon Ball Heroes sarà ispirato alla saga di Planet Prison, il terzo arco narrativo attualmente in corso all'interno del videogioco arcade di carte a cui l'anime si ispira. Tale arco è ambientato dopo la Saga della Sopravvivenza degli Universi di Dragon Ball Super, con il Trunks adulto che torna con Mai nella nostra epoca per allenarsi con Goku e Vegeta.

Il giovane guerriero del futuro, però, scompare misteriosamente, e i nostri eroi dovranno scoprire cosa gli è accaduto: tutto sembra essere legato da un misterioso Demone scienziato di nome Fu...

Di seguito le immagini. Siete ansiosi di conoscere tutte le novità sulla nuova serie anime?