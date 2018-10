Il primo episodio di Sword Art Online: Alicization lascia con il fiato sospeso

La serie animata Sword Art Online è finalmente tornata sul piccolo schermo con un nuovo capitolo, e di certo la prima puntata non si è risparmiata con colpi di scena ed effetti che hanno subito catturato l'attenzione dei fan.

Dopo una lunga attesa, l'anime Sword Art Online: Alicization è finalmente cominciato e non ha tardato molto ad ottenere il consenso generale. Come già introdotto, l'inizio del primo episodio è iniziato in maniera piuttosto particolare. L'attenzione si focalizza infatti su un Kirito giovane, accompagnato da due nuovi protagonisti, Alice ed Eugeo. Nonostante l'avvio risulti allegro e privo di preoccupazioni, la vicenda non tarda a velarsi, i toni si fanno cupi dopo una condanna a morte per un crimine commesso.

L'inquadratura tuttavia si sposta sul mondo reale, dove si scopre che Kirito sembra lavorare part-time testando un nuovo tipo di tecnologia di realtà virtuale conosciuto come FullDive. Tuttavia è il finale, senza ombra di dubbio, quello che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Infatti, la tranquilla passeggiata di Kirito con Asuna, durante il quale si viene a sapere dell'intenzione del primo di recarsi in America, viene interrotta bruscamente dall'arrivo di uno strano individuo.

Questa losca figura sembra aver seguito i due protagonisti per un breve periodo; uno stalker squilibrato che si rivelerà ben presto essere Johnny Black, un personaggio minore conosciuto precedentemente. La fine dell'episodio è vicina, tutto accade in pochi secondi. Mentre Asuna viene spinta lontano per non essere ferita, Kirito si ritrova faccia faccia con Johnny. I movimenti maldestri del protagonista, che si è preoccupato prima di tutto di salvare la donna che ama, hanno permesso all'assalitore di colpirlo con una siringa, precedentemente nascosta alla vista dei due giovani.

Nonostante Kirito sia riuscito ad allontanare Johnny, ferendolo con la punta dell'ombrello, la dose di veleno potrebbe rivelarsi letale. Tuttavia sappiamo bene che non è facile mettere fuori combattimento il nostro giovane eroe!!

Che ne pensate di questo inizio? Sword Art Online: Alicization sembra promettere bene.

Per chi non la conoscesse, Sword Art Online nasce come serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, pubblicata a partire dal 2009 da ASCII Media Works. La storia segue le vicende di Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG. Dall'opera è stata tratta una serie di manga pubblicati da Kadokawa, diversi videogiochi e due serie di light novel spin-off. L'edizione italiana è curata da J-Pop.