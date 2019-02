Il primo episodio di The Leader, l'anime su Karl Marx, è disponibile online

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato della conferma in merito alla produzione di una serie anime cinese su Karl Marx, intitolata The Leader. Ora il primo episodio è disponibile online su You Tube.

La puntata presenta sottotitoli in lingua inglese ma non dovrebbe essere troppo difficile comprenderne i dialoghi: il primo episodio si intitola "Different Youth" e dovrebbe dare il via a un racconto incentrato sulla giovinezza del celebre intellettuale tedesco.

Ricordiamo che quest'anno ricorre il bicentenario della nascita del filosofo e per l'occasione BillBill ha realizzato un anime celebrativo. Finora ignoravamo la data di debutto e, a gran sorpresa, possiamo notificarvi che l'anime è già disponibile da alcuni giorni su You Tube. Al momento, però, non sappiamo da quanti episodi sarà composto. La produzione vede anche la collaborazione di Welming Culture Media e Dongmantang.

La storia dovrebbe narrarci la gioventù di Karl Marx, divisa tra il suo amore per Jenny e la profonda amicizia con Engels, due rapporti che hanno segnato in maniera imprescindibile la vita, la carriera e la filosofia dello storico.

In alto potete ammirare il primo episodio di The Leader. Che ve ne pare?