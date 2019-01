Il primo episodio di The Promised Neverland è ora disponibile su VVVVID!

Da pochissimi minuti la prima puntata di The Promised Neverland ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming di VVVVID, coronando un'attesa che si stava facendo spasmodica. Non perdetevi quindi questo interessantissimo adattamento del sorprendente manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

Dopo le entusiastiche reazioni alla messa in onda in Giappone, ecco che anche il simulcast italiano di The Promised Neverland fa il suo debutto. Da stasera, o meglio, da una manciata di minuti, è infatti disponibile per la visione in streaming legale e gratuito quella che è la prima puntata della trasposizione animata del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, uno dei più sorprendenti degli ultimi anni.

Il primo episodio che VVVVID porta in Italia in versione sottotitolata si intitola "121045", in riferimento al giorno in cui gli eventi dei tre protagonisti della storia hanno inizio all'interno della cronologia dell'opera. Ricordiamo che la opening theme della serie è "Thouch Off" degli UVERworld, mentre la canzone di chiusura sarà "Zettai Zetsumei" (Stallo) della band Co shu Nie (Tokyo Ghoul:re).

Per tutti coloro che fossero interessati, riportiamo la sinossi fornita da VVVVID nella sezione ufficiale dedicata a The Promised Neverland (che, in un lasso di tempo così breve, sfiora già quota mille visualizzazioni):

"È notte all’orfanotrofio di Grace Field e due ombre corrono verso i cancelli. Emma e Norman, amici per la pelle, vogliono consegnare un animale di pezza a una bimba appena adottata. Per dirle addio e lasciarle un ricordo indelebile: quello dei bambini con cui ha condiviso 12 anni di studio e giochi all’aria aperta, sotto lo sguardo amorevole della tutrice. Orfani che a loro volta se ne sarebbero andati. È notte, Emma e Norman non lo sanno, ma il buio del mondo al di fuori dei cancelli di Grace Field è pronto a inghiottirli."