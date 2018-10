Il primo episodio Tokyo Ghoul: re stagione 2 ha lasciato i fan scontenti.

Nonostante il manga di Sui Ishida sia giunto al capolinea, la serie animata pare voler continuare. L'ultima stagione Tokyo Ghoul: re, infatti, è andata in onda con il primo episodio.

Tuttavia, per quanto questa serie sia molto amata, i fan sembrano davvero scontenti di questo ritorno. Sui social media stanno comparendo numerosi commenti negativi rivolti alla prima puntata. Siti come Reddit, in questi ultimi giorni, sono diventati il contenitore delle lamentele di fan insoddisfatti e sbalorditi di fronte alla scelta, probabilmente sbagliata, di raggruppare troppi elementi in poche puntate.

"Ho letto il manga. Sapevo che avrebbero accorpato quasi 127 capitoli in 12 episodi. Eppure, penso di essere stato l'unica persona dell'intero internet che ancora, razionalmente, aveva un po 'di speranza che l'anime potesse almeno essere in qualche modo decente." ha esordito uno dei fan (Weez Monkey).

"Quella speranza è persa ora. Dopotutto, lo spettacolo sarà un disastro."

Non tutti i fan che hanno commentato e partecipato alle discussioni sono stati educati. Molti post sono stati pubblicati rivolgendosi direttamente a Tokyo Ghoul chiedendo spiegazioni sul perchè di questi numerosi tagli della vicenda e di elementi essenziali.

Sin dal primo episodio infatti non è affatto chiaro come mai Haise Sasaki (Ken Kaneki) non sia più a capo della squadra di Quinx. Alcune importanti informazioni su Sen Takatsuki sono state tralasciate e l'Operazione Rushima è stata sorvolata senza anche solo nominarla. La mancanza di chiarimenti è piuttosto evidente e molti fan hanno ammesso di essere pronti a smettere di seguire quest'ultima serie di Tokyo Ghoul, rimanendo fedeli al manga.

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con questi commenti? Fateci sapere qualcosa.

Tokyo Ghoul: re, sequel iniziato nel 2014 e ambientato due anni dopo gli eventi della serie originale, segue le vicende di Haise Sasaki, un membro del CCG e leader di una squadra speciale di investigatori che hanno impiantato l'arma speciale del CCG, il Quinque, nei loro corpi ed essenzialmente sono diventati metà ghoul. La serie è diretta da Odahiro Watanabe presso lo studio Pierrot.