Il primo episodio Tokyo Ghoul: re stagione 2 verrà pubblicato oggi su VVVVID!

Pronti per iniziale la seconda stagione di Tokyo Ghoul: re? Come già annunciato, il nuovo e ultimo capitolo della serie animata, diretta da Odahiro Watanabe presso lo studio Pierrot, approderà su VVVVID.

Il profilo Facebook ufficiale della piattaforma streaming ha annunciato poche ore fa che il primo episodio di Tokyo Ghoul: re, proposto in simulcast, uscirà ufficialmente sabato 6 Ottobre 2018 alle 18:00. Tuttavia la prima puntata della seconda stagione è già visibile in alcuni siti non ufficiali.

Il primo episodio ci ha rivelato che Kaneki ha deciso di fare coppia con Furuta, dopo aver abbandonato la Quinx Squad, diventando un investigatore speciale incaricata di localizzare il Re con un occhio solo. Il duo riesce a rivelare la vera identità di Eto smascherandola per come è davvero, mentre il CCG ( Commissione per le Contromisure ai Ghoul) deciderà di attaccare, con l'aiuto di Mutsuki, la base dell'organizzazione terroristica di ghoul nota come Albero di Aogiri.

In quest'ultima stagione vedremo Arima come avversario principale di Kaneki. Dopo una lotta che ha coinvolto questi due personaggi, quest'ultimo, per proteggere e salvare i suoi amici, dichiarerà di essere il Re con un solo occhio. L'attenzione principale ruoterà attorno a questa dichiarazione da parte di Kaneki. Questi si vedrà riconosciuto il titolo di Mietitore Nero del CCG e, dopo il suo spietato atteggiamento, sarà addirittura avanzato al grado di Special Class associato.

Da questo primo capitolo, non è chiaro se lo staff abbia deciso di seguire la trama del manga o preferisca velocizzare la trama accorpando più capitolo e tagliando scene anche importanti legate alla serie. Avremo un quadro più completo lungo il percorso. Qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale di Tokyo Ghoul: re:

"Tokyo, due anni dopo l’attacco all’Anteiku. L’atmosfera per le strade è cambiata grazie all’influenza della CCG. Eppure qualcosa, all’ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l’Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c’è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero…"