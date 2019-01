Il primo giorno di Dragon Ball Super: Broly nei cinema USA è un successo senza precedenti!

Nel corso delle sue prime 24 ore di programmazione nelle sale degli Stati Uniti, Dragon Ball Super: Broly ha superato la soglia dei sette milioni di dollari incassati al botteghino, stracciando qualsiasi record precedente del franchise e posizionandosi molto in alto nella classifica dei migliori incassi di sempre per quanto riguarda gli anime.

Dragon Ball Super: Broly è senza ombra di dubbio ormai quello che possiamo definire un fenomeno mediatico mondiale, con la sua campagna pubblicitaria diffusa in oltre novanta paesi e un quantitativo di pubblico richiamato in sala da far impallidire molte produzioni cinematografiche blasonate. A conferma di questa straordinaria tendenza arriva il debutto della pellicola sul circuito americano, che, a quanto pare, è stato un clamoroso successo.

Seguendo le informazioni rilasciate dal sito di informazione Deadline, molto autorevole in questo campo, il primo giorno di programmazione ha segnato un nuovo record per il brand creato da Akira Toriyama: con oltre sette milioni di dollari incassati, Dragon Ball Super: Broly ha superati di quasi quattro volte il precedente record detenuto da Dragon Ball Super: La Resurrezione di "F", che si era fermato a poco meno di due milioni.

Funimation, che si occupa della distribuzione, parla del miglior inizio per un film evento, nonché del quinto posto assoluto nella classifica dei film di animazione di ogni tempo. Sempre secondo Deadline il film potrebbe concludere la settimana di programmazione toccando quota quindici milioni, un vero e proprio tripudio di pubblico.

Non sorprende di certo tanto affetto, considerata la fama del marchio e la capacità trasversale che ha sempre dimostrato, senza considerare le quasi mille e cinquecento sale che proiettano attualmente il lungometraggio negli USA, di cui centottanta in modalità IMAX, primo anime della storia a ricevere un simile trattamento da parte dei cinema.

Con i record fatti registrare in America Centrale e in America Latina (oltre venti milioni di dollari), e gli incredibili numeri in Giappone (con Toei Animation che assicura la quota di cinque miliardi di yen per il termine della programmazione, che va avanti da un mese), nessuno potrà negare che, almeno come operazione commerciale, Dragon Ball Super: Broly è un successo su tutta la linea.