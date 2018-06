Il primo numero di Justice League di Scott Snyder apre le porte a nemici vecchi e nuovi!

Nel sempre più vasto Universo DC abbiamo assistito al recente esordio di una nuova Justice League: quella scritta da Scott Snyder. Composta dai più potenti eroi di casa DC, questa formazione sta già cercando di salvare il mondo da una nuova minaccia...

Emersa dal Muro della Fonte, l’energia cosmica nota come “The Totality” sta invero viaggiando verso la Terra per portarvi un misterioso messaggio. Sul nostro pianeta, intanto, Martian Manhunter è nominato direttore della nuova Justice League, e deve guidare il team contro la minaccia dei cosiddetti “Neoanderthal”, degli esseri che stanno attaccando la Terra dal cielo.



Mentre la superficie terreste comincia ad andare in frantumi, J'onn realizza che la luna è diventata un ciclotrone; di conseguenza, pur sapendo che questo potrebbe costargli la vita, si vede costretto a distruggere l’asteroide, fermando l’attacco dei Neoanderthal.



Altrove, Vandal Savage nota la distruzione della nostra luna e rivela di aver personalmente progettato i Neoanderthal per questo attacco. Nonostante il gesto di Martian Manhunter, l’immortale non si dichiara affatto scoraggiato, poiché questa era solo la prima fase del suo più recente e diabolico piano.



Il criminale ha infatti intenzione di formare una nuova “Gang dell'Ingiustizia”, ed è esattamente dopo questa preoccupante rivelazione che entra in scena Lex Luthor. Con indosso la sua storica armatura verde e viola, questi reca un avvertimento: “Sono qui per dirti che tutti i tuoi piani falliranno, Savage, perché hai scelto la giustizia”.



A quanto pare Lex sa bene cosa Vandal Savage abbia nascosto agli umani, a sua detta “il segreto più oscuro dell’universo”, ossia la verità sul Muro della Fonte e su cosa vi fosse al suo interno. Ribadendo quanto sia stupido il concetto di Gang dell'Ingiustizia, Lex propone invece di formare una Legione, di cui faranno parte i nuovi ospiti giunti nella base di Savage: Sinestro, Gorilla Grodd, Joker, Cheetah e Black Manta.



E mentre Lex Luthor riconferma (finalmente) il suo storico status di villain, J'onn J'onzz spiega alla Justice League che un nuovo pericolo, rappresentato dalla suddetta Totalità, raggiungerà la Terra entro tre minuti. Poiché il messaggio al suo interno ha assunto una forma architettonica, impedendo a Cyborg di decifrarlo, Batman contatta John Stewart, affinché questi possa distruggere la Totalità nello spazio.



La Justice League sembra tuttavia contraria all’idea di fare a pezzi la Totalità. Dal momento che il Multiverso sembra prossimo alla morte, il messaggio proveniente dal Muro della Fonte potrebbe aiutare il team supereroistico a comprenderne i segreti, e a magari a salvare il creato.



Mentre i componenti della Justice League tentano di indire una votazione sul da farsi, J'onn sente all'improvviso una voce urlare nella sua testa... È Vandal Savage, che nel frattempo viene ucciso da Lex Luthor. Nonostante l’accaduto, il collegamento mentale permette a Savage di trasferire a J'onn tutti i suoi segreti, e di mostrargli una curiosa visione che gli consente di comprendere una fondamentale verità: il Multiverso è stato costruito su una porta invisibile. Una porta che l'arrivo della Totalità ha aperto, e che non sembra promettere nulla di buono.



In attesa di conoscere maggiori informazioni sulla trama di Justice League di Scott Snyder, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale dell’albo.



“LA TOTALITÀ - Prima Parte. Inizia qui una nuova era! I leggendari fumettisti Scott Snyder e Jim Cheung catapultano la Justice League in un misterioso scuotimento cosmico che attirerà i loro nemici più terribili… in modi che i nostri eroi non possono nemmeno immaginare! In questo primo numero, Martian Manhunter si sforza di proteggere la squadra da una minaccia in arrivo che frantuma il mondo conosciuto, mentre un volto familiare percorre un sentiero oscuro...”