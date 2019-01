Il primo sketch del 2019 di Hiro Mashima è dedicato ai protagonisti di Fairy Tail

Hiro Mashima, stimato autore di Fairy Tail e EDENS ZERO, ha recentemente pubblicato via Twitter il primo sketch del nuovo anno, che per l’occasione ha voluto dedicare agli indiscussi protagonisti del suo manga più popolare.

Consultabile in calce all’articolo, il disegno immortala infatti i tre personaggi principali di Fairy Tail, ossia il focoso Dragon Slayer Natsu Dragneel, la Maga degli Spiriti Stellari Lucy Heartfilia ed il buffo Happy, che per l’occasione sembrano intenti a consumare del delizioso churros (uno spuntino a base di pastella fritta, spesso e volentieri ricoperta di zucchero).



A giudicare dagli abiti indossati dalla splendida Lucy, che infatti è disegnata con indosso un kimono tradizionale, si direbbe che i tre componenti di Fairy Tail stiano festeggiando proprio l’arrivo del nuovo anno. E voi, cosa ne pensate del nuovo bozzetto realizzato da Mashima?

Scritto e disegnato dal sensei Hiro Mashima, Fairy Tail è un manga shonen serializzato in Giappone sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Conclusa in patria nel mese di luglio 2017 e successivamente raccolta in 63 tankobon, l’opera è edita nel nostro paese da Star Comics, che proprio nei giorni scorsi ce ne ha proposto il sessantesimo volumetto.

Sempre più popolare, il manga ha ricevuto un sequel diretto intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest. Scritta dallo stesso Hiro Mashima, l’opera è tuttavia disegnata Atsuo Ueda. Attualmente il fumetto risulta ancora inedito nel nostro paese.