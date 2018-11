Il primo volume de Shaman King The Super Star è finalmente disponibile!

Dopo le anticipazioni rilasciate nel numero di maggio della rivista nipponica Shonen Magazine Edge edita da Kodasha la nuova opera del maestro Hiroyuki Takei, autore della serie originale Shaman King, ha ufficialmente tagliato il nastro della partenza!

Finalmente il primo volume della nuova opera, intitolata Shaman King The Super Star, ha visto la luce il 15 novembre scorso in due diversi formati. Contemporaneamente è stata rilasciata un'edizione limitata, in solo formato cartaceo, comprendente il prologo con tre opuscoli e tre loghi adesivi. In calce all'articolo è visionabile la cover del volume, dalle tonalità pastello e chiare con una prevalenza di arancione.

Non è tutto, i fan potranno leggere anche il primo volume di nuovo spin-off, del manga intitolato Shaman King Red Crimson. Creato da Jet Kusamura, segue le vicende di Tao Jun, la sorella di Tao Ren sciamano cinese e antagonista di Yoh Asakura. Verrà inoltre rilasciato a fine mese un libro illustrato a colori di personaggi di Shaman King.

Ricordiamo che dopo la conclusione dell'opera principale, avvenuta nel 2004, il famoso mangaka Hiroyuki Takei ha continuato a dedicarsi al mondo di Shaman King con la realizzazione di un prequel, e sequel, i cui titoli sono rispettivamente Shaman King 0 e Shaman King Flowers, entrambi serializzati su Jump Kai. Da maggio, inoltre, sulla rivista Shonen Magazine Edge, è in serializzazione Shaman King Super Star,in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario del manga originale.