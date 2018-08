Il produttore di Castlevania ha rivelato alcune informazioni sulla seconda stagione

Siete pronti per il ritorno di Castlevania? Ci è voluto poco più di un anno, ma Netflix è finalmente pronta a riportare i fan della serie originale in Walacchia con una stagione nuova di zecca. Ora, ComicBook ha intervistato il produttore esecutivo del progetto, Adi Shankar, chiacchierata che preparerà i fan alla loro riunione con Belmont.

Recentemente, Matthew Mueller di ComicBook ha avuto l'opportunità di parlare con Shankar faccia a faccia. È stato lì che lo showrunner ha ammesso di essere contento di quello che è stato il traguardo della prima stagione, ma che non voleva mettere una data di scadenza alla serie, aggiungendo che Castlevania è il tipo di serie su cui devi costruire. Alla domanda se il produttore abbia un certo numero di stagioni in mente per l'anime, quest'ultimo ha risposto di no.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Shankar ha detto che voleva renderla più uno spettacolo rispetto alla prima. Il produttore non ha potuto dare indizi specifici, ma ha affermato che Hector e Carmilla ci saranno. Quindi, i fan avranno solo queste poche informazioni per tirare avanti fino a ottobre, mese in cui la nuova stagione di Castlevania arriverà su Netflix.

La prima stagione dello show è interamente disponibile su Netflix. Quando la serie è stata presentata per la prima volta l'anno scorso, è stata accolta con recensioni positive da parte di fan e critici, che hanno tuttavia lamentato (a ragione) l'eccessiva brevità della serie (4 episodi sono più un prologo che una stagione). La serie è basata su Castlevania III: Dracula's Curse, gioco uscito nel 1989. Il gioco si svolge nel 1476, e si vestono i panni di un cacciatore conosciuto come Trevor Belmont che cerca di sconfiggere Dracula.

Castlevania sta per tornare.