Il produttore delle animazioni ci parla della terza stagione de L'Attacco dei Giganti

Il 22 Luglio 2018 L'Attacco dei Giganti tornerà sugli schermi giapponesi con la sua terza stagione animata. Il nuovo ciclo di episodi è stato a lungo atteso dai fan, e ora la rivista Animage ha pubblicato un'intervista con il produttore della serie Nakatake Tetsuya, che ha parlato di Eren, Mikasa, Levi e Armin.

In merito a Eren, Tetsuya ha voluto subito tranquillizzare i fan: il nostro eroe sarà tra i protagonisti della terza stagione, e avrà un ruolo importante in scene fondamentali. Il produttore ha poi affermato che ci sarà un episodio di crescita per Eren, in cui il personaggio affronterà un importante sviluppo.

Per quanto riguarda Levi, Tetsuya ha confermato che sarà protagonista (quasi) assoluto di questa terza stagione. La storia che lo vede protagonista sarà infatti al centro degli eventi, e il produttore ha affermato che quando un franchise ha un personaggio del genere, difficilmente il prodotto finale verrà male.

Passando poi a Mikasa, Tetsuya ha dichiarato che nella terza stagione sarà costantemente in allerta per Eren, cosa che non è una novità, dato che la nostra eroina è da sempre in pensiero per il suo amico d'infanzia, sin dalla prima stagione. Tuttavia, Mikasa affronterà un anche un personalissimo percorso evolutivo che la porterà a scoprire determinati aspetti del suo passato.

Tetsuya ha infine parlato di Armin, esprimendo la sua speranza che i fan riescano a cogliere in pieno come il personaggio crescerà, sia come stratega che come persona. Armin sarà protagonista di una scena indimenticabile durante la quale i fan non potranno che provare empatia verso il giovane soldato.

La rivista Animage, come potete vedere in calce alla notizia, ha anche pubblicato delle nuove immagini promo che ritraggono Levi e Mikasa Ackerman. L'Attacco dei Giganti tornerà ufficialmente il prossimo 22 Luglio 2018.