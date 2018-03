Il promo del prossimo episodio di Boruto mostra le crescenti tensioni tra Naruto e figlio

Boruto: Naruto Next Generations si sta preparando a celebrare un grande traguardo. Il mese prossimo, l'anime compirà un anno, e i fan sono ansiosi di vedere come la serie celebrerà la cosa. Con il suo arco "Chunin Exam" proprio dietro l'angolo, lo show è pronto per esplorare molti drammi, e un'anteprima ne ha appena mostrato uno.

Quindi, se siete pronti per una deliziosa angoscia padre e figlio, allora Boruto sta per prendersi cura di voi. Questa settimana, l'anime ha pubblicato il suo 50° episodio e l'aggiornamento è terminato come di consueto con un teaser. Quando Boruto tornerà la prossima settimana, lo farà per creare un grande conflitto tra i fan di Naruto. Sì, Boruto e Naruto Uzumaki stanno per scontrarsi.

Come potete vedere in apertura della news, l'anteprima della prossima puntata mostra che Boruto si lamenta del fatto che suo padre non possa festeggiare il suo compleanno con lui. Naruto è l'Hokage, ed è sempre impegnato, ma Boruto assicura a tutti di stare bene. "Proprio come avevo pensato, quel vecchio! Beh, non è che ci avessi sperato comunque", dice il ragazzo. "Deve esserci stata un'emergenza. Guarda, lui è l'Hokage", ricorda Sarada al suo compagno di squadra. Scrollando le spalle al problema, Boruto dice "Suppongo che non possa essere aiutato. Il Lord Hokage avrebbe rimandato il mio compleanno."

Naturalmente, i fan sanno cosa significa questo episodio imminente per l'anime. Boruto si sta dirigendo verso l'atteso arco "Chunin Exam", e la storia seguirà il suo eroe titolare mentre cerca di ottenere una promozione. Boruto: Naruto the Movie ha introdotto la storia anni fa, e uno dei suoi principali conflitti era tra Naruto e Boruto. Il padre e il figlio furono coinvolti in uno scontro verbale molto intenso, ma fecero pace dopo aver sconfitto i malvagi che si abbatterono sugli esami.

Quindi, i fan sono entusiasti di vedere come Boruto espanderà lo scontro originale del film.