Il promo dell'episodio 60 di Boruto anticipa un altro scontro Foglia vs Sabbia

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si trova a metà del tanto atteso arco degli esami di selezione dei chunin. La serie animata ha apportato qualche cambiamento alla storia vista per la prima volta in Boruto: Naruto the Movie, come l'aggiunta del primo incontro tra Gaara e Shinki o il prossimo combattimento che avrà luogo nell'episodio 60.

In Boruto: Naruto the Movie, Naruto e Hinata scoprono che Boruto ha infranto le regole degli esami di selezione dei chunin tramite l'utilizzo di uno strumento scientifico ninja, strumento usato nello scontro contro il suo amico Shikadai.

Nell'ultimo episodio dell'anime, però, Boruto non ha subito le conseguenza che i fan si aspettavano. La cosa ha creato un cambiamento rispetto al manga e al film, e ora, insieme a questo piccolo sconvolgimento, l'anteprima del prossimo episodio conferma che il torneo continuerà, e che mostrerà gli scontri di Sarada e Mitsuki.

L'episodio 60 è intitolato "The Hidden Leaf vs. The Hidden Sand" e l'anteprima, che potete visionare in apertura della news, mostra i combattimenti di Sarada e Mitsuki con Shinki e Araya del Villaggio della Sabbia. Entrambi gli aspiranti chunin del Villaggio della Foglia sembrano in difficoltà nel promo, ma sorprende che quello messo peggio risulti essere Mitsuki. Nonostante quest'ultimo abbia il controllo della Modalità Eremitica, il suo avversario, Shinki, sembra metterlo non poco in difficoltà.

Come finirà lo scontro, nessuno può dirlo, ma se vincesse Shinki, potremmo assistere a una lotta tra il figlio del 5° Kazekage e il figlio del 7° Hokage prima che gli esami vengano interrotti dall'arrivo del Clan Otsutsuki.

Boruto tornerà il 31 Maggio su TV Tokyo.