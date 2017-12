Il promo dell'episodio 817 di One Piece anticipa un incredibile colpo di scena!

La passione diper le donne è certamente risaputa, ma non tutti i fan si aspettavano che il personaggio, un giorno, sarebbe effettivamente arrivato dinanzi all’altare. A tal proposito, il nuovo trailer dell’episodio 817 di ONE PIECE rivela che il personaggio è più che pronto a sposare la giovane figlia di...

Attenzione possibile Spoiler

Intitolato “Sigaretta umida - La notte prima del matrimonio di Sanji”, la puntata che sarà trasmessa il 10 dicembre turberà sia Sanji che i fan della serie, in quanto il personaggio farà una scoperta a dir poco sconcertante.



Come rivelato dai promo visionabili in calce e in chiosa all’articolo, il cuoco cercherà di raggiungere la stanza della futura consorte, ma una volta arrivato alla sua finestra, assisterà ad una scena inspiegabile: all’interno della stanza, una Pudding armata di pistola, e caratterizzata da una risata isterica, è in compagnia di una Reiju gravemente ferita e sanguinante!



Come reagirà il nostro eroe innamorato dinanzi al raccapricciante spettacolo offertogli dalla fidanzata? Luffy, intanto, è ancora nelle celle di Big Mom e sembra particolarmente disperato per le sorti del suo cuoco di bordo...

Serializzato su Weekly Shonen Jump dal lontano 1997, One Piece si compone attualmente di 87 volumetti. Edito in Italia da Star Comics, che finora ha pubblicato i primi 84 volumi, la serie ha goduto nel Bel Paese di un successo strepitoso. Dal manga sono inoltre stati tratti una serie d’animazione di oltre 800 episodi ed una corposa carrellata di lungometraggi e speciali televisivi.