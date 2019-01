Il prossimo arco narrativo di Boruto inizierà molto prima del previsto

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si trova nel pieno svolgimento dell'arco narrativo dedicato alla scomparsa di Mitsuki. La parabola in questione, però, non ha convinto pienamente i fan, che si domandano ormai da tempo quando finirà. A quanto pare, stando alla lista dei prossimi episodi, una nuova parabola narrativa è dietro l'angolo.

I titoli degli episodi 92 e 93 di Boruto: Naruto Next Generations sono stati pubblicati dalle riviste NewType e Animedia (come tradotto da @OrganicDinosaur su Twitter), e i due titoli anticipano quello che verrà dopo l'arco narrativo della scomparsa di Mitsuki. L'episodio 92 è intitolato "A New Routine" e l'episodio 93 è invece intitolato "Family Day".

"A New Routine" sembra anticipare un nuovo inizio per l'anime, ma potrebbe essere solo un episodio dedicato all'epilogo dell'arco di Mitsuki. E anche se la puntata 92 potrebbe non essere l'inizio della nuova parabola narrativa, il titolo del l'episodio 93 anticipa invece qualcosa che i fan della serie volevano vedere da tempo.

"Family Day", infatti, suggerisce che l'anime integrerà l'adattamento della light novel spin-off Naruto Shinden. In precedenza era già stato annunciato che i libri di Shinden avrebbero ricevuto una trasposizione animata, ma non era ancora stato confermato in che modalità. Ora, sembra che la storia di Shinden sarà introdotta proprio nell'anime di Boruto, potenzialmente come un episodio filler o come prossimo arco della serie.

Appuntamento al 10 febbraio dunque, quando l'episodio 93 di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda in Giapppone.