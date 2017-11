Il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super inizierà ad aprile 2018!

Se all’inizio del mese corrente era stato rivelato che il Torneo del Potere non sarà l’ultimo arco narrativo di, quest’oggisembrerebbere aver confermato che la prossima saga inizierà il 23 Aprile, ossia fra 22 episodi "soltanto"!

Attenzione possibile Spoiler

Disponibile in calce all’articolo, l’immagine diffusa dal colosso nipponico reca infatti le date in cui potremo visionare i primi quattro episodi del prossimo arco narrativo, ma sfortunatamente non ci è ancora pervenuta la traduzione completa del trafiletto. L'immagine, tuttavia, sembra anticipare proprio l’arrivo di un “angelo caduto” che molto probabilmente sarà il prossimo nemico di Goku e compagni.

Nel frattempo, il Torneo del Potere indetto dai due Zeno è ormai vicino al proprio climax: soltanto la scorsa domenica, Goku ha infine sconfitto Kefla, mentre nel prossimo episodio saranno i cyborg C-18 e C-17 a combattere contro le migliori lottatrici del Secondo Universo. La puntata successiva, invece, avrà per protagonisti Gohan, Piccolo e Freezer. Quale sarà il prossimo universo cancellato?