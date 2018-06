Il prossimo episodio di Boruto metterà in scena uno scontro a lungo atteso dai fan

Finalmente ci siamo: l'anime di Boruto è infine arrivato al climax dell'arco narrativo degli esami di selezione dei chunin. In questa fase ascendente della trama, gli esami vengono interrotti dall'arrivo di due loschi figuri facenti parte del clan Otsutsuki, ma Naruto, da buon Hokage, interviene per fermarli.

Come potete vedere in apertura della news, l'anteprima del prossimo episodio di Boruto conferma che una battaglia a lungo attesa dai fan sta per iniziare. Proprio come è avvenuto nell'ultimo film di Naruto, l'episodio 62 coinvolgerà il 7° Hokage in uno scontro con due formidabili membri del clan Otsutsuki: Momoshiki e Kinshiki.

I due sono giunti al Villaggio della Foglia proprio per Naruto, dato che vogliono prelevare Kurama dal suo corpo in modo da sintetizzare delle pillole di chakra che li mantengano giovani e forti. Quindi, ancora una volta, il 7° Hokage viene cacciato a causa della Volpe a Nove Code.

Per i fan, questa battaglia è di fatto una pietra miliare di Boruto: Naruto Next Generations. Come è possibile vedere nell'anteprima, ci sarà qualche variazione rispetto allo scontro mostrato nel manga e nel film, ma siamo sicuri che Studio Pierrot non deluderà le aspettative del pubblico.

L'episodio che andrà in onda questa settimana sarà assolutamente da non perdere, e l'anime di Boruto, dopo questo crescendo, andrà in pausa fino al 28 giugno.