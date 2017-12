Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations promette moti nostalgici!

Boruto: Naruto Next Generations ha compiuto enormi sforzi per differenziarsi dal lascito di, ma la nuova serie non evita certo i rimandi intelligenti. Quando l'anime tornerà questa settimana con il nuovo episodio infatti, lo farà con un richiamo allo storicodi Naruto e compagni, che farà diventare nostalgici molti fan.

Attenzione possibile Spoiler

La scorsa settimana è andato in onda il 35° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, puntata di collegamento atta a preparare il suo eroe per l'imminente esame di diploma. Boruto e i suoi compagni di scuola dovranno presto dimostrare se hanno quello che serve per diventare dei veri e propri ninja, e l'uomo che li esaminerà non è altri che il 6° Hokage, Kakashi Hatake.

Quando Studio Pierrot ha pubblicato l'anteprima dell'episodio, i fan sono stati rapidi nel trovare una connessione tra l'incontro di Boruto con Kakashi e quello avvenuto tra quest'ultimo e Sasuke. nel promo Kakashi si avvicina infatti a Boruto durante l'esame di maturità e lo mette a terra. Il figlio di Naruto è tenuto fermo con un piede premuto sul collo, e il giovane shinobi in erba non sembra molto felice per lo sguardo che Kakashi gli riserva.

Ovviamente, Kakashi riservò già lo stesso sguardo a Sasuke quando, durante l'esame per divenire Genin, fece fare la stessa fine al membro del Clan Uchiha, bloccato a terra sotto il piede del maestro Jonin dopo un tentativo fallito di rubare i campanelli che avrebbero permesso al Team di superare l'esame. Sembra proprio che Boruto sarà sottoposto allo stesso destino.

Non si sa come Boruto userà le sue abilità per ottenere il lasciapassare da Kakashi, ma l'eroe è astuto. Naruto potrebbe non essere stato molto intelligente quando era un bambino, ma era già un professionista a livello strategico. Boruto dovrà dimostrare a Kakashi che ha un potenziale simile a quello del padre, e non sembra proprio che l'ex Hokage abbia intenzione di rendere la vita facile al ragazzo.

la nuovo puntata di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda Mercoledì 6 Dicembre sul canale giapponese TV Tokyo. Potete trovare il promo dell'episodio 36, sottotitolato in inglese, in apertura. Buona Visione!