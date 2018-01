Il prossimo episodio di Dragon Ball Super rivoluzionerà la tribuna del Torneo del Potere!

Puntuale come un orologio svizzero, anche oggiha pubblicato in rete dei nuovi screenshot tratti dall’episodio di Dragon Ball Super che sarà trasmesso domenica mattina. Questa volta, i protagonisti del nuovo set sono però i potenti Angeli e gli Dei della Distruzione non ancora cancellati...

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Se nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare i vari finalisti ancora in gara presso il Torneo del Potere, ossia gli straordinari Pride Trooper dell’Undicesimo Universo ed i cinque combattenti rimasti al Settimo, le nuove immagini visionabili in calce all’articolo anticipano un evento assai curioso. Come potrete vedere voi stessi, sembra che gli individui in tribuna -finora divisi in 12 gruppi diversi, uno per ogni singolo universo- siederanno vicino per tutta la durata dello scontro finale.



Mentre Vados aveva raggiunto il fratello Whis subito dopo l’eliminazione del Sesto Universo, Campari del Terzo e le divinità del Quinto prenderanno ora posto accanto ai nostri beniamini; la graziosa e pacata Cus del Decimo, invece, siederà vicino a Marcarita dell’Undicesimo, la quale, nel corso dell'episodio, suderà freddo.

Ma a cosa sarà dovuto questo nuovo schieramento? È mai possibile che sia stato proprio il sommo Zeno a ordinare agli spettatori di radunarsi? Mancano meno di dieci minuti al termine della competizione, e sebbene il Settimo Universo abbia un maggior numero di lottatori ancora in gara, la vittoria è ancora lontana...