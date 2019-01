Il prossimo episodio di Fairy Tail coinvolgerà il più bizzarro personaggio della serie!

L’account ufficiale Twitter dell’adattamento animato di Fairy Tail ha recentemente pubblicato quattro nuovi screenshot tratti dalla puntata che potremo visionato nel weekend, e che a quanto pare ci proporrà uno scontro davvero intenso...

Consultabili in calce all’articolo, i quattro screenshot in questione rivelano infatti che Evergreen e Freed Justine saranno i prossimi ad affrontare i potenti componenti del gruppo noto come Spriggran 12. A giudicare dalle immagini, si direbbe che i due maghi di Fairy Tail si ritroveranno faccia a faccia con un avversario fuori dalla loro portata.



Il terzo screenshot inedito ci mostra invece Juvia Lockser e Gray Fullbuster, anch’essi feriti per le strade di Magnolia e alla ricerca degli invasori. L’ultima immagine, infine, rivela che persino Ichiya Vandalay Kotobuki della gilda Blue Pegasus parteciperà all’episodio, e presumibilmente anche al combattimento. Significa dunque che le altre gilde di Fiore interverranno a breve nel conflitto tra Fairy Tail e l’Impero di Alvarez?

Vi ricordiamo che il terzo e ultimo adattamento animato di Fairy Tail è disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana. Il manga omonimo dell'opera di Hiro Mashima è invece pubblicato da Edizioni Star Comics, che di recente ci ha proposto il sessantesimo volumetto.