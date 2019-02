Il prossimo episodio di Fairy Tail esplorerà il passato di un'affascinante antagonista?

L’account ufficiale su Twitter della terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail ha recentemente pubblicato in rete un nuovo set di screenshot tratti dalla puntata che verrà trasmessa domenica 17 febbraio, durante la quale esploreremo il tragico passato di una certa antagonista molto amata dai fan...

Consultabili in calce all’articolo, gli screenshot tratti dalla puntata intitolata "Ciò che voglio fare" ci mostrano infatti l'affascinante protagonista Lucy Heartfilia in compagnia della rivale Brandish μ, che nei più recenti episodi della serie si è introdotta nell’abitazione della prima. Immortalate con l’aspetto tipico che caratterizza le sirene, in quello che sembrerebbe proprio il meraviglioso Regno degli Spiriti Stellari, si direbbe che le due fanciulle abbiano “ereditato” un misterioso legame dalle rispettive madri.



Un paio di immagini inedite ci mostrano infatti la madre di Brandish prendersi cura di Layla Heartfilia, sfortunatamente venuta a mancare molti anni prima dell’inizio di Fairy Tail. Ma quale legame univa le due donne? E soprattutto, questa scoperta cambierà in qualche modo il rapporto fra Lucy e Brandish?

Tratto dall’omonimo manga del geniale Hiro Mashima, l’anime conclusivo di Fairy Tail è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano. Il fumetto scritto e disegnato dal sensei, invece, è pubblicato nel nostro paese da Edizioni Star Comics, che a breve ce ne proporrà anche lo spin-off intitolato Fairy Girls.