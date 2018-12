Il prossimo episodio di Fairy Tail introdurrà i potenti Spriggan 12!

La pagina ufficiale Twitter della terza ed ultima trasposizione animata di Fairy Tail ha recentemente diffuso in rete i primi screenshot tratti dalla puntata che verrà trasmessa domenica prossima... Una puntata che rivelerà un terribile segreto.

Intitolato “L’Imperatore Spriggan”, l’episodio 287 di Fairy Tail (il 10° della terza serie) rivelerà appunto la vera identità del sovrano di Alvarez, ossia uno storico nemico di Natsu Dragneel e compagni di gilda. La puntata, inoltre, introdurrà alcuni dei migliori combattenti al servizio dell'imperatore, i quali formano insieme il gruppo noto come “Spriggan 12”.



Natsu, Gray, Erza e gli altri maghi di Fairy Tail hanno già incontrato uno dei dodici combattenti appartenenti al suddetto gruppo, ma ancora non sanno che la bellissima Brandish μ ha altri undici compagni dotati di un potere magico paragonabile - se non superiore - al suo. In attesa che questi vengano introdotti ufficialmente, i nuovi screenshot visionabili in calce all’articolo ci permettono di dare un primo sguardo al glaciale Invel Yura, alla “Valchiria” Dimaria Yesta e all’anziano August, da tutti considerato il “Sovrano della Magia”.

Tratto dal manga omonimo di Hiro Mashima, l’anime di Fairy Tail è stato parzialmente trasmesso anche in Italia dalla rete televisiva Rai 4. Sfortunatamente la trasmissione si è interrotta dopo i primi 149 episodi della serie, e al momento l’emittente non sembra intenzionato a mandare in onda le puntate successive.



Lanciata in Giappone lo scorso 7 ottobre, la terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail è comunque disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una puntata inedita.