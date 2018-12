Il prossimo episodio di Fairy Tail riporterà in scena le sorelle Strauss?

Trasmesso ogni domenica sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, il terzo ed ultimo anime di Fairy Tail sta raccontando ai fan l’arco narrativo conclusivo dell’omonimo manga di Hiro Mashima. Di conseguenza, la serie sta pian piano preparando il terreno di gioco per lo scontro finale...

Come saprete se state seguendo la nuova trasposizione animata, l’episodio di Fairy Tail trasmesso il 9 dicembre si è concluso col salvataggio del Master Makarov, che dopo aver sciolto la propria gilda si era recato presso il potente Impero Alvarez con la precisa intenzione di ritardare il più possibile l’invasione del continente orientale. Sfortunatamente per Makarov, ogni tentativo di negoziare la pace fra i due continente è svanito a causa dello Stregone Oscuro, Zeref, che si è rivelato l’indiscusso sovrano di Alvarez.

Proprio quando la fine del vecchio Master di Fairy Tail pareva ormai inevitabile, il fedele Mest è riuscito a trarlo in salvo attraverso la magia del teletrasporto, per poi riportarlo dagli altri componenti di Fairy Tail. A ragion veduta, la prossima puntata ci mostrerà nel dettaglio il ricongiungimento fra Makarov e i suoi adorati compagni di gilda, che da sempre considera alla stregua di nipoti.



Visionabili in calce all’articolo, i nuovi screenshot tratti dal prossimo episodio ci mostrano infatti un Makarov in lacrime e una Erza Scarlet più sorridente che mai. Uno screenshot in particolare immortala invece le bellissime sorelle Strauss, che solo qualche episodio fa sono partite assieme al resto del Team B per prendere parte ad una missione non meglio specificata... Che sia arrivato anche per loro il momento di entrare in azione?