Il prossimo episodio di Fairy Tail rivelerà un importante segreto!

Attraverso l’account ufficiale Twitter di Fairy Tail sono stati recentemente pubblicati i primi screenshot tratti dall’episodio che verrà trasmesso sul circuito televisivo nipponico il 23 dicembre 2018. Scopriamo subito dopo il salto cosa accadrà nella prossima puntata dell’anime!

Dopo essere tornati nella sede di Fairy Tail situata nella città di Magnolia, il Master Makarov, il Team Natsu e gli altri compagni di gilda si sono finalmente ricongiunti. È qui che l’anziano Master ha spiegato ai suoi fedeli sottoposti la gravità dell’imminente invasione pianificata dal potente Impero di Alvarez. Durante il racconto, tuttavia, lo spirito della Master Mavis è comparso dal nulla per svelare a Natsu e compagni il segreto di Fairy Heart... nonché il motivo per cui lo Stregone Oscuro, Zeref, appare così deciso a impossessarsene.

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi screenshot di Fairy Tail 289 rivelano che il racconto della prima Master potrebbe avere a che fare con gli altri protagonisti di Fairy Tail Zero - il prequel diretto di Fairy Tail, che non molto tempo fa ha svelato ai fan le origini della gilda più scatenata del Regno di Fiore.

Quale indicibile segreto si nasconde nel passato di Mavis Vermilion, Warrod Sequen e Precht Gaebolg? E soprattutto, per quale ragione il corpo della prima Master di Fairy Tail è imprigionato all’interno di un cristallo apparentemente indistruttibile?