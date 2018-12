Il prossimo episodio di Goblin Slayer verrà trasmesso fra due settimane

Trasmesso soltanto ieri sul circuito televisivo nipponico, il decimo episodio di Goblin Slayer ha rivelato che il prossimo sabato andrà in onda una speciale puntata riassuntiva. L’undicesimo episodio della serie, di conseguenza, verrà invece trasmesso il prossimo 22 dicembre, mentre l’ultimo slitterà al 29 dello stesso mese.

La puntata che potremo visionare questo sabato riassumerà le avventure affrontare finora da Goblin Slayer e dai suoi compagni, raccontandole questa volta dal punto della sola e unica amica di infanzia del protagonista: l’avvenente Cowgirl dai capelli rossi.

Tratto dall’omonima serie di light novel scritte da Kumo Kagyu, l’anime di Goblin Slayer ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 6 ottobre. Composta da 12 episodi in tutto, la serie è trasmessa in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano. Scritto da Kōsuke Kurose e composto attualmente da 5 tankobon, il manga omonimo è invece edito da J-POP, che finora ce ne ha proposto i primi due volumetti.

Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

“Una giovate sacerdotessa ha formato il suo primo party, ma questo si è ritrovato quasi immediatamente in difficoltà. È il Goblin Slayer a correre in suo soccorso - un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sterminio dei goblin, con ogni mezzo necessario. E quando cominciano a circolare le voci delle sue imprese, non c’è modo di prevedere cosa potrebbe succedere...”